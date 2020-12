Nouveau sommet avec 2146 nouveaux cas au Québec

Les jours se suivent et se ressemblent sur le front sanitaire au Québec : le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a dépassé le cap des 2000 pour une deuxième journée d’affilée, établissant un nouveau sommet.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, les autorités ont signalé 2146 nouveaux cas au Québec. La province n’avait jamais signalé autant de cas dans une seule journée.

L’Institut national de santé publique du Québec fait état de 18 205 cas actifs.

Les autorités ont déploré dimanche 21 nouveaux décès, dont trois sont survenus dans les 24 dernières heures et 18 entre le 13 et le 18 décembre. Le bilan des victimes s’élève ainsi à 7736 morts.

Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a affecté 176 985 personnes, dont 151 044 se sont rétablies.

La maladie progresse notamment dans les milieux de travail où les autorités constatent 40,6 % des éclosions actives. Suivent les milieux scolaires, avec 26,4%, et les milieux de vie et de soins, avec 23,5%.

On compte désormais 1010 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 sur le territoire québécois, une hausse de 5 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, 146 se trouvent aux soins intensifs, soit 4 de plus.

La campagne de vaccination s’est poursuivie. Les autorités indiquent que 719 doses de vaccin ont été administrées samedi pour un total de 4716.

La situation demeure inquiétante dans de nombreuses régions.

Ainsi, le nombre de nouveaux cas atteint un nouveau pic sur l’île de Montréal, à 786. Ailleurs, les autorités ont recensé 331 cas supplémentaires en Montérégie, 147 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la Capitale-Nationale, 121 à Laval, 119 dans les Laurentides, 115 en Estrie et 107 dans Lanaudière.

Deux régions repassent sous le plateau des 100 nouveaux cas : la Mauricie-Centre-du-Québec à 99 et Chaudière-Appalaches à 94.

L’Outaouais a signalé 55 nouveaux cas. La situation demeure encourageante en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui en compte six supplémentaires.