Quoi surveiller cette fin de semaine?

Brexit : poursuite des négociations

Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver, comme disait Gaston Miron. Après des semaines d’un parcours noueux et tumultueux, les négociations entre l’Europe et les Britanniques sur un accord post-Brexit se sont engagées dans une « dernière tentative ».

Samedi, les deux camps vont continuer de remplir le « fossé » qui les sépare, notamment sur le dossier de la pêche, une question sensible pour la France, les Pays-Bas et l’Espagne. « Nous avons fait beaucoup et nous espérons que nos amis de [l’Union européenne] […] viendront à la table avec quelque chose », a averti vendredi le premier ministre britannique, Boris Johnson. Le négociateur de l’Europe a pour sa part dit qu’il « reste très peu de temps, quelques heures utiles dans cette négociation ».