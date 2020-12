Mike Pence reçoit le vaccin

Une semaine après que les États-Unis ont donné le feu vert au vaccin de Pfizer et BioNTech contre la COVID-19, le vice-président américain, Mike Pence, se le fera inoculer devant public, tout comme sa femme Karen.

La Maison-Blanche a expliqué mercredi que le couple se faisait vacciner pour « promouvoir la sécurité et l’efficacité du vaccin et renforcer la confiance » des Américains, qui sont plusieurs à douter du produit. Joe Biden et Donald Trump devraient aussi recevoir le vaccin dans les prochains jours, mais aucune date n’a encore été précisée.