Une escouade du SPVM s’attaquera au trafic d’armes à feu

À la suite des nombreux incidents violents impliquant des armes à feu survenus dans les derniers mois, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mis sur pied une nouvelle escouade dédiée à la lutte contre le trafic d’armes dans la métropole.

L’équipe, surnommée ELTA, sera composée d’une vingtaine de personnes et aura pour mission d’approfondir les enquêtes sur le trafic d’armes et de mettre en échec les têtes dirigeantes de ces réseaux. Son déploiement débutera en janvier et elle sera financée à même le budget du SPVM.

Les incidents du genre se sont multipliés depuis le mois de juin. Quatre fusillades étaient survenues le même soir en novembre dernier à Rivière-des-Prairies et à Montréal-Nord. Le SPVM avait alors annoncé qu’il accroîtrait sa présence dans ces secteurs. Le SPVM avait aussi mis en place un poste de commandement au coin des boulevards Perras et Armand-Bombardier afin de recueillir des informations sur ces événements.

Au début de décembre, un homme avait aussi été blessé par des projectiles d’armes à feu à Montréal-Nord.

Le SPVM avait déjà mis sur pied l’équipe Quiétude à la fin de 2019 pour s’attaquer au dossier, mais le directeur du SPVM, Sylvain Caron, estime que la nouvelle escouade ELTA permettre d’aller plus loin dans les enquêtes et de s’attaquer à l’approvisionnement.

Jusqu’à maintenant, depuis la création de Quiétude, 153 informations ont été traitées. Elles ont conduit à 103 arrestations et 83 perquisitions. Ces opérations ont permis la saisie de 44 armes à feu, en majorité illégales.