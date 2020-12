Annick Charette en lutte pour une réforme du système

À la suite de l’acquittement de Gilbert Rozon, la plaignante Annick Charette s’avoue encore sous le choc, estimant n’avoir été qu’une spectatrice pendant le procès pour viol et attentat à la pudeur de l’ancien magnat de l’humour. Elle mesure aujourd’hui la disproportion des moyens entre l’accusé et la victime alléguée et souhaite voir le système de justice réformé.

« J’avais à grimper une montagne 10 fois plus élevée que celle de l’accusé, qui lui n’avait qu’à semer quelque part la notion du doute raisonnable », confie Mme Charette, en entrevue avec Le Devoir.

Malgré l’issue du procès, la femme de 60 ans ne regrette pas de s’être embarquée dans ce processus judiciaire il y a pratiquement trois ans jour pour jour, lorsque le Directeur des poursuites criminelles et pénales lui a annoncé que sur les 14 plaintes analysées, seule la sienne avait été retenue.

« Ça serait de faire un pas en arrière de dire que ça n’a pas valu la peine. Si on dit ça, ça donne le champ libre à tous les agresseurs et c’est la dernière chose que je veux », répète-t-elle. « Ce que je souhaite, c’est qu’ils sentent que tout le monde a un œil là-dessus et que le temps sera bientôt révolu. »

Si elle a demandé à la juge Mélanie Hébert de lever l’ordonnance de non-publication sur son identité mardi, c’est pour pouvoir s’exprimer sur le parcours de combattante que vivent les survivantes de violences sexuelles.

« Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus ? » se questionne-t-elle depuis que la juge Hébert a rendu sa décision. « Je pense que j’ai été un bon témoin. Oui, il y a des trous dans mon histoire, mais ça fait 40 ans que c’est arrivé. Je suis une personne honnête, je n’ai pas cherché à remplir ces trous-là, mais mon honnêteté n’a pas payé », laisse-t-elle tomber.

Rattrapage

Le décalage entre la prise de conscience sociale à la suite du mouvement #MoiAussi et la réalité des tribunaux ne peut perdurer, croit-elle. « Le jugement [rendu mardi] est logique en fonction du droit, mais absurde en fonction de ce que la société souhaite », souligne-t-elle.

Sa plus grande frustration est que les plaignantes ne soient encore que des observatrices d’un procès qui concerne pourtant un événement qu’elles ont vécu. « Il est vrai que les parties ne sont pas à armes égales devant le Tribunal. Mais il importe de rappeler que cette inégalité résulte de l’application du principe de la présomption d’innocence », a d’ailleurs souligné la juge Hébert dans son jugement.

Dans son cas, cette iniquité s’est illustrée par un accusé bénéficiant des conseils non pas d’un, mais de trois avocats, dont deux émérites figurant au palmarès des meilleurs juristes de la province.

« Ils ont pu passer à travers toutes les virgules de [ma déclaration aux policiers] et trouver des façons de me déstabiliser. Ça fait trois ans que M. Rozon sait ce que je vais dire, ça fait trois ans que M. Rozon a pu se préparer avec ses avocats », mentionne-t-elle.

De son côté, le procureur de la Couronne n’est pas son avocat, rappelle-t-elle, mais bien celui de l’État dont le mandat est de prouver la culpabilité, hors de tout doute raisonnable, de l’accusé.

« Le droit doit évoluer lorsqu’on est devant un crime d’intimité. On n’est que deux personnes à témoigner, alors pourquoi permettre un tel fossé entre les moyens qu’on a pour livrer nos versions ? » dit-elle.

Traitée de « weird », de femme « délurée » qui n’est pas un « petit agneau », Mme Charette estime que ce vocabulaire n’a plus sa place dans un tribunal en 2020 et ne fait que contribuer aux mythes et aux stéréotypes à l’égard des victimes d’agressions sexuelles.

« Quand j’ai entendu ça, je ne comprenais pas, je me suis vraiment demandé s’il était en train de dire que parce que je n’étais pas une jeune vierge, ce n’était pas grave », confie-t-elle.

Avec le tourbillon des dernières heures, Mme Charette n’a pas encore eu le temps de prendre connaissance des 190 recommandations formulées mardi par le Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence. Elle est par ailleurs favorable à la création d’un tribunal spécialisé à condition que cela s’accompagne aussi d’une réforme des traitements des causes d’agressions sexuelles.

Tout au long de l’entrevue, Mme Charette insiste sur l’importance de dénoncer, même si le résultat final n’est pas celui escompté. Elle confie d’ailleurs avoir une pensée pour Donald Duguay, le plaignant au procès de harcèlement, d’agression sexuelle et de séquestration de l’ex-animateur Éric Salvail. « Je veux lui dire que peu importe ce qui arrivera, ce qu’il a fait a valu la peine », dit-elle.

Mme Charette ne serait pas étonnée de voir des dénonciations continuer à déferler sur les réseaux sociaux. « C’est l’agora contemporaine, ça libère la parole », dit-elle, rappelant qu’ils ne peuvent cependant pas remplacer la justice. « Les médias sociaux ont cet avantage de pouvoir mettre dans le débat public des choses qui comptent, mais ce n’est pas un tribunal. La société doit continuer à pousser pour que le droit change », insiste-t-elle.

Mercredi soir, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant le palais de justice de Montréal en soutien à Mme Charette, appelant à une réforme en profondeur du système de justice.

La mère de famille fonde d’ailleurs ses espoirs dans la génération de sa fille, dans la vingtaine. « Ce qui me motive à continuer c’est elle et ma nièce. Quand elles ont entendu la plaidoirie de la défense qui sortait des stéréotypes alignés les uns en arrière des autres, elles étaient sidérées d’entendre des choses de cette nature-là en 2020 », raconte-t-elle. « Je crois en cette génération-là parce qu’elle se bat pour ne plus permettre à ce type de discours là d’exister. »