Des allégements pour les entreprises

Un peu plus d’un an après le début des consultations sur le sujet, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et son adjoint parlementaire, Youri Chassin, devraient présenter leur Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et administratif 2020-2025.

Ce plan vise notamment à simplifier la paperasse qui pèse lourd sur les entreprises, notamment sur les PME. Le poids de la réglementation et des formalités administratives sont aussi dans la mire des démarches de Québec, notamment dans l’objectif de rendre les compagnies plus productives.

Ce plan est très attendu par les entreprises, d’autant plus que la pandémie les a durement affectées dans les derniers mois. Le coût annuel de ce fardeau administratif s’élève à 6,9 milliards de dollars pour les PME québécoises, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.