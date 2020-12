​Violences sexuelles: une vigie pour réclamer une réforme du système de justice

Au lendemain de l’acquittement de Gilbert Rozon, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies mercredi soir devant le Palais de justice de Montréal en soutien à la plaignante Annick Charette, appelant à une réforme du système de justice.

« Je lève mon lampion à ces jeunes femmes qui ont décidé de prendre les choses en main », a lancé Mme Charette à la petite foule ayant, comme elle, bravé le froid pour cette vigie aux chandelles. Des personnalités faisaient partie du nombre, dont la mairesse Valérie Plante.

« Merci », a aussitôt répondu la centaine de personnes présentes — pour la plupart des femmes — sous les cris et les applaudissements. Ils ont également observé une minute de silence en appui à sa cause.

Gilbert Rozon a été acquitté mardi au terme de son procès pour des accusations de viol et d’attentat à la pudeur qui pesaient contre lui. Le procès se penchait sur des événements survenus il y a 40 ans à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Dans sa décision, la juge Mélanie Hébert a indiqué qu’elle ne croit pas à la version des faits donnée par l’ancien magnat de l’humour. Mais puisque son témoignage soulève « tout de même un doute raisonnable », elle n’a eu d’autres choix que de déclarer l’homme de 66 ans non coupable.

« Il fait froid, et on se dit que les agresseurs sont assis confortablement à la chaleur avec leur verre de vin », s’est désolé la réalisatrice et romancière Anaïs Barbeau-Lavalette, qui a tenu à être présente lors de la vigie.

À ses yeux, l’acquittement du fondateur de Juste pour rire est « venu clore une année marquée par le désespoir ». « J’ai trois enfants qui me questionnent sur les gros titres des journaux, et celui-là, avec la face de Rozon, j’avais vraiment de la misère à l’expliquer », a-t-elle laissé tomber. La cinéaste se réjouit toutefois d’entendre le message tourné vers l’avenir d’Annick Charette, qui enchaîne depuis lundi les entrevues pour appeler à une réforme du système de justice.

Ce système est « à la remorque de notre société », regrette Anaïs Barbeau-Lavalette, n’hésitant pas à la qualifier de « moyenâgeux ». « On fait face à une injustice grave qui a cassé une femme [dans le dossier de Gilbert Rozon] et qui en a cassé plein d’autres. On reste là, les bras croisés, à assister de manière impuissante à ces cassures brutales-là. »

Le dénouement du procès hautement médiatisé de M. Rozon a également indigné Alix Dufresne, l’une des instigatrices de la vigie de mercredi. Ce n’est rien de moins qu’une nouvelle gifle au visage des victimes d’agression et d’inconduite sexuelle, selon elle. « Gilbert Rozon est ultra-puissant, ultra-connu, c’est un homme blanc privilégié. C’est un cas symbolique ! Et malheureusement, ce symbole-là, on ne l’a pas utilisé à bon escient. »

Mme Dufresne, à l’instar des autres instigatrices de la vigie, milite pour l’implantation d’un tribunal spécialement dédié à ce type de crimes, en écho aux 190 recommandations du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale dévoilées lundi. La juge Hébert, note-t-elle, n’a fait « qu’appliquer la loi », ne pouvant « faire rien d’autre » que d’acquitter Gilbert Rozon. « C’est à nous de faire changer les choses et de demander que ces lois changent. »

« C’est toujours les victimes qui ont à porter le fardeau de parler et de lutter, renchérit la metteuse en scène de profession. Annick Charette est excessivement courageuse de [prendre la parole publiquement], mais elle fait la job que beaucoup de monde devrait faire à sa place. »

Cela étant, Alix Dufresne insiste : les victimes ne doivent pas voir ce procès comme une forme de « désaveu ». Un avis partagé par Emanuelle Kirouac, qui a participé à l’événement aux côtés de sa petite fille.

« Il faut continuer de se battre, continuer de dénoncer. Il faut donner de la place aux victimes, et arrêter de donner de la place aux agresseurs », lance-t-elle derrière son masque. Elle espère d’ailleurs que le rapport du comité d’expert déposé la veille à Québec débouche sur une véritable prise d’action politique.