Des animaux qui consolent

Les services de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal, organisme fondé il y a près de 150 ans, ont été jugés essentiels dès le début du confinement, à la mi-mars, comme ceux des animaleries d’ailleurs.

« Les gens se sont précipités pour voir et adopter des animaux : les jours de semaine ressemblaient aux jours de la semaine de relâche scolaire, raconte Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA. Les gens n’avaient rien à faire, s’ennuyaient et ils cherchaient des activités. Ils venaient voir les animaux et les projets d’adoption ont suivi. »

La dynamique a changé quand la SPCA a commencé à imposer des services sur rendez-vous, distanciation sociale oblige, aussi bien pour les dons que pour les adoptions d’animaux. Mme Desaulniers estime que ses refuges ont eu environ 30 % moins de pensionnaires qu’à l’habitude cet été, alors que les demandes pour en adopter gonflaient. Il y a donc eu moins d’abandon et plus de démarches d’adoption.

« On essaie d’équilibrer l’offre et la demande, le nombre des animaux qui entrent et qui sortent. Maintenant, le temps de séjour diminue et même les animaux plus difficiles à placer normalement partent vite. Même les plus vieux ou ceux qui ont des problèmes de comportement trouvent une famille. »

Une journée ordinaire, la SPCA de Montréal abrite une centaine d’animaux et offre sept ou huit chiens en adoption et autant de chats. Le reste des pensionnaires est en observation ou en traitement. « Les gens doivent être patients, comme quand ils veulent une bibliothèque Billy chez IKEA, dit la directrice à la blague. Avant, quand on voulait un animal, on le trouvait dans la journée. Maintenant, dès qu’on signale un animal sur le site, on est bombardés de demandes. Il faut aussi trouver la bonne personne pour l’adoption. »

Le marché d’acheteurs gonfle évidemment les prix pour les fournisseurs qui ne donnent pas leurs bêtes. Les prix ont doublé pour certaines bêtes et les délais d’attente peuvent aller jusqu’à deux ans.

Les vétérinaires se disent « débordés et épuisés », selon un récent sondage de leur ordre professionnel. La pandémie a arrêté, ralenti ou compliqué plusieurs services, et maintenant les cliniques peinent à rattraper les retards. Les adoptions rajoutent de la clientèle dans les horaires déjà surchargés. Résultat : 90 % des établissements soignants de petits animaux refusent maintenant des clients.

Beaucoup de refuges se retrouvent cependant en manque de fonds, les activités de dons ayant cessé depuis des mois. La SPCA n’a pas été admissible à l’aide gouvernementale supplémentaire, mais l’organisme reçoit déjà un million de la Ville par année. « On a un gros réseau de donateurs, dit la directrice. Nous ne sommes pas en situation critique, mais il faut absolument atteindre les objectifs de notre campagne annuelle de financement, sinon 2021 sera difficile. »



