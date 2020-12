Fin du procès des attentats de «Charlie Hebdo»

En France, le procès des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo tire à sa fin. Le verdict doit être rendu aujourd’hui.

Le procès, qui s’est étiré sur trois mois, visait les complices allégués des frères Saïd et Chérif Kouachi et d’Amédy Coulibaly, respectivement les tireurs dans le journal satirique et dans un dépanneur juif abattus par la police.

Pendant le procès, la France a été ébranlée par l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty, qui avait montré des dessins de Mahomet à ses élèves, et par une attaque au couteau près des anciens locaux de Charlie Hebdo.