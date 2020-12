Pas de protection légale pour le papillon monarque aux États-Unis

Même si les populations de papillons monarques ont chuté de plus de 85 % au cours des dernières années, le gouvernement américain a décidé de ne pas inscrire le célèbre insecte migrateur sur la liste des espèces menacées. Le papillon, qu’on observe au Québec en été, est pourtant considéré comme étant « en voie de disparition », selon les scientifiques du gouvernement canadien.

Dans une décision publiée mardi, le United States Fish and Wildlife Service (USFWS) a annoncé qu’il n’accordera pas de statut de protection légale au papillon monarque en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Selon ce qu’a indiqué l’organisme fédéral chargé de la protection de la faune, l’espèce est « candidate » pour une éventuelle inscription, mais celle-ci est pour le moment « exclue », parce que l’USFWS doit consacrer ses ressources à d’autres actions prioritaires.

L’idée d’accorder une protection légale au papillon monarque remonte à 2014. Elle avait alors été proposée par différents organismes écologistes et des scientifiques, à la lumière des données qui démontraient un effondrement des populations de ce papillon qui migre du Mexique jusqu’au Canada, et au Québec, en passant par les États-Unis.

Selon les données reprises mardi dans le communiqué de l’USFWS, la population de l’est (qui migre notamment jusqu’au Québec) est passée de 384 millions de papillons en 1996 à 60 millions en 2019. Il s’agit d’une chute de 85 %. Le déclin avait même atteint 96 % en 2013, alors que cette population avait atteint un plancher de 14 millions de papillons. La situation de la population dite « de l’ouest » est encore pire. Elle est passée de 1,2 million de papillons en 1997, à moins de 30 000 en 2019.

« En voie de disparition »

La Fondation David Suzuki, qui milite pour la protection de ce papillon, a déploré mardi la décision des autorités américaines. « Même si nous croyons fermement en l’importance des initiatives volontaires et de sensibilisation, nous croyons que les gouvernements doivent agir davantage pour assurer la conservation des espèces menacées. Il est très préoccupant de constater qu’une espèce dont l’évaluation scientifique montre clairement l’importance d’agir ne soit pas protégée adéquatement par les lois existantes et ne bénéficie par du même niveau de protection que d’autres espèces au statut similaire », a fait valoir au Devoir leur chef des projets scientifiques, Louise Hénault-Ethier.

Preuve que le déclin marqué de ce papillon est bien réel, le gouvernement du Canada a décidé de l’inscrire en 2003 sur la liste des espèces protégées en vertu de Loi sur les espèces en péril. En 2016, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a même recommandé à Ottawa d’inscrire le papillon monarque comme étant « en voie de disparition », soit le statut le plus critique de la législation fédérale.

Il faut dire que le papillon monarque, reconnaissable à ses couleurs orangées, fait face à de multiples problèmes liés à la dégradation accélérée des milieux naturels en Amérique du Nord. L’urbanisation, l’agriculture industrielle, l’usage généralisé de pesticides, le déclin des plantes utilisées par le papillon pour compléter son cycle de vie et les bouleversements climatiques menacent plus que jamais sa survie.

Indicateur biologique

Selon Louise Hénault-Ethier, le papillon monarque est d’ailleurs un bon indicateur de la santé des écosystèmes. « Les insectes sont des espèces clés assurant le fonctionnement des écosystèmes et leur protection est aussi essentielle que pour d’autres espèces qui pourraient paraître plus charismatiques. Comme le papillon monarque occupe de vastes territoires du continent nord-américain, sa protection adéquate par les gouvernements des trois pays voisins promettrait non seulement à cette espèce emblématique un avenir meilleur, mais permettrait du même coup d’améliorer la santé de larges écosystèmes essentiels pour de nombreuses autres espèces de plantes, d’insectes et d’autres animaux. »

Leur cycle de vie complexe signifie en effet que les efforts de protection doivent impliquer le Canada, les États-Unis et le Mexique, a reconnu mardi l’USFWS. Selon les informations disponibles sur le site de l’Insectarium de Montréal, les monarques qu’on peut observer l’été au Québec effectuent une migration vers le sud à l’automne.

Les adultes qui passent l’hiver au Mexique se reproduisent au printemps suivant et les femelles pondent ensuite sur une espèce de plante précise, soit l’asclépiade. Les monarques migrent ensuite vers le nord pour arriver au Québec en juin, où ils se reproduisent. Plusieurs générations de monarques peuvent se succéder avant que les papillons atteignent nos régions, en juin.

Dans le cadre du programme « Mission monarque », l’Insectarium de Montréal invite d’ailleurs les citoyens à contribuer au suivi de l’espèce en identifiant la présence de chenilles du papillon sur l’asclépiade, qui est la plante sur laquelle le monarque pond ses œufs.