L’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon a été acquitté mardi des accusations de viol et d’attentat à la pudeur qui pesaient contre lui. Le procès se penchait sur des événements survenus il y a 40 ans à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Le procès du fondateur de Juste pour rire s’était amorcé en octobre, presque trois ans jour pour jour après les premières secousses liées au mouvement #MoiAussi.

Le procès, qui a duré trois jours, a été marqué par un important bond dans le temps puisque les faits reprochés à M. Rozon se sont produits en 1980.

La juge Mélanie Hébert s’est retrouvée avec deux versions aux antipodes. Les seuls éléments sur lesquels les récits de la plaignante et de M. Rozon étaient similaires concernaient leur rencontre dans une station de radio des Laurentides à l’époque où M. Rozon organisait le festival La Grande Virée, ainsi que leur sortie dans une discothèque de Saint-Sauveur.

La plaignante, Annick Charette, dont l'identité peut maintenant être dévoilée, a raconté qu’après cette soirée, M. Rozon a prétexté devoir récupérer des documents chez sa secrétaire. Une fois qu’ils sont arrivés sur place, il lui aurait proposé de l’accompagner à l’intérieur. La femme qui avait alors 20 ans a raconté avoir réussi une première fois à se défaire de son étreinte, mais qu’elle s’était réveillée le lendemain matin alors que M. Rozon était sur elle.

« Il était déterminé à avoir des relations sexuelles, a-t-elle déclaré. Je me souviens de deux choses : de l’oppression et d’un sentiment de lâcher-prise. Parce qu’à un moment je me suis dit “go, fais-le, ça va être fait et on va pouvoir passer à d’autre chose”, et c’est ce qui est arrivé », a-t-elle témoigné.

Gilbert Rozon a clamé son innocence tout au long du processus judiciaire, répétant qu’il n’est pas l’agresseur sexuel qu’a tenté de dépeindre la plaignante. Selon lui, c’est elle qui est venue le rejoindre au petit matin alors qu’il dormait. « Aussi étonnant que ça puisse paraître, je me suis réveillé vers 7 h du matin et j’avais [la plaignante] qui était à califourchon sur moi. C’est elle qui était en train de me faire l’amour », a-t-il dit au tribunal.

À la sortie du tribunal, la plaignante, Annick Charette, s’est adressée aux médias. « C’est un jour sombre pour les victimes d’agression sexuelle », a déploré la femme qui a fait carrière dans le monde des médias, dont au sein de la Fédération nationale des communications (FNC-CSN). « C’est incroyable comme sentiment d’impuissance. »

Des sanglots dans la voix, elle a toutefois lancé un message d’espoir aux victimes d’agression sexuelle. « Malgré la déception d’aujourd’hui, je vous invite à dénoncer. Parce qu’ainsi, les choses pourraient changer. »

D’autres détails suivront.