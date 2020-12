De nouvelles restrictions au Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, y fait allusion depuis vendredi dernier : un resserrement des mesures sanitaires en vigueur est imminent. La mesure la plus attendue, c’est la fermeture des commerces non essentiels à compter du 25 décembre.

Le gouvernement québécois se serait inspiré de l’Allemagne, selon les propos de M. Legault à la radio, hier. En fin de semaine, la chancelière allemande, Angela Merkel, a annoncé la fermeture des commerces et des écoles (ce point était déjà prévu au Québec) et lancé un appel massif au télétravail partout où c’est possible à compter de mercredi, et ce, jusqu’au 10 janvier.

Qu’en sera-t-il exactement ? La réponse à 17 h.