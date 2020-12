Peine d’Alexandre Bissonnette: les familles des victimes veulent un recours en Cour suprême

Déçues par la décision de la Cour d’appel sur la sentence d’Alexandre Bissonnette, les familles de ses victimes réclament que l’arrêt soit contesté en Cour suprême.

« Nous comprenons que le tueur de la Grande Mosquée a des droits en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, mais ces droits ne doivent jamais prévaloir sur ceux des victimes et de leurs familles », écrivent-elles dans une lettre transmise à la Directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et aux procureurs généraux.

« Avec la possibilité pour le tueur d’être libéré après 25 ans de détention, les sentiments de ces dernières sont ignorés en faveur de ceux du tueur », font-ils valoir.

Le 27 novembre, la Cour d’appel du Québec a recommandé que la peine imposée à l’auteur de l’attentat soit ramenée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Le juge de première instance avait recommandé une peine plus sévère de prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 40 ans.

Or, aux yeux des victimes, même cette peine plus sévère n’était pas suffisante. Ils réclamaient à l’origine la peine maximale de perpétuité sans possibilité de libération avant 150 ans, soit 25 ans par personne assassinée.