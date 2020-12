Négociations de la dernière chance

Le suspense n’en finit plus. Britanniques et Européens arriveront-ils enfin à s’entendre sur un accord commercial post-Brexit ? Après huit mois d’impasse, et à 17 jours de la date butoir, les discussions continuent. Les deux parties ont d’ailleurs convenu hier de prolonger les pourparlers afin de s’entendre, sans s’imposer de date limite cette fois.

Qui sait, arriveront-ils peut-être à s’entendre aujourd’hui.