Quoi retenir de la fin de semaine?

Au pire de la deuxième vague, le vaccin

La propagation de la COVID-19 dans la province a atteint de nouveaux sommets en fin de semaine. Dimanche, le nombre de nouveaux cas frôlait la barre des 2000, avec 1994 nouvelles infections, et a atteint 1898 cas samedi. Le ministère de la Santé a recensé pas moins de 73 nouveaux décès au cours de la fin de semaine, portant à 7508 le nombre de personnes emportées par la maladie depuis son arrivée au Québec.

La situation devient critique puisque les hôpitaux, particulièrement ceux de Montréal, sont sous haute pression. On compte actuellement 880 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 123 se trouvent aux soins intensifs. La métropole rapporte la pire hausse de cas, avec 748 samedi et 653 dimanche. Le premier ministre, François Legault, va vraisemblablement annoncer de nouvelles restrictions en début de semaine, comme il l’avait laissé entendre vendredi. Il avait mentionné les écoles et les milieux de travail.

Cela dit, les premières doses du vaccin contre la COVID-19 sont arrivées au Canada dimanche. La vaccination pourrait commencer dès lundi à certains endroits. Il est prévu que le CHSLD Saint-Antoine de Québec et le Centre gériatrique Maimonides de Côte-Saint-Luc, à Montréal, soient les premiers établissements à recevoir le vaccin dans la province. Environ 30 000 doses doivent arriver au pays d’ici la fin de la semaine prochaine. Les aînés vivant en CHSLD ou en résidence ainsi que le personnel soignant sont en tête de liste pour recevoir le vaccin.