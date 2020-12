Quoi surveiller cette fin de semaine?

Une aide pour le refuge autochtone Résilience Montréal

Un peu plus d’un an après l’ouverture du centre de jour Résilience Montréal, le gouvernement du Québec et l’administration montréalaise feront ce samedi une annonce quant à leur participation financière dans ce projet.

Résilience Montréal, situé près du square Cabot, héberge notamment des populations issues des communautés inuites et des Premières Nations, qui sont fortement représentées dans ces alentours.

La codirectrice de Résilience Montréal, Mme Nakuset, avait eu des mots durs envers le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, lors de sa récente nomination. M. Lafrenière sera de l’annonce de samedi, entre autres en compagnie de la mairesse de Montréal.