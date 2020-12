9 Montréal, 9 décembre 2020 | Un passant masqué marche devant une murale de l’artiste Laurent Gascon intitulée « J’lâche pas », qui évoque la chanteuse Marjo et sa célèbre chanson. « Alors qu’on s’approche du temps des Fêtes, le premier ministre François Legault n’exclut plus un confinement généralisé pour freiner la pandémie. On garde le moral, et ce message prend un tout nouveau sens pour nous aider tous à passer à travers les effets de la pandémie qui nous afflige. » Marie-France Coallier Le Devoir