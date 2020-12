Meurtre de Rosalie Gagnon: sa mère dit avoir été forcée de quitter la Maison Marie-Rollet

Audrey Gagnon a livré jeudi un récit très différent de celui du personnel de la Maison Marie-Rollet sur les circonstances de son départ de la résidence et du soutien qu’elle y a reçu, quelques jours avant qu’elle tue son enfant.

La jeune mère, qui a témoigné depuis la prison de Joliette, a assuré qu’elle n’avait pas eu le choix de quitter la résidence le soir du 12 avril 2018. « Elles m’ont dit que j’allais devoir quitter avec ma fille », a-t-elle raconté lors des audiences du coroner sur le décès de la petite Rosalie.

Ces derniers jours, l’ancienne directrice du centre et une intervenante avaient affirmé que la décision du départ avait été prise d’un commun accord.

Mme Gagnon a aussi nié avoir menacé de mort l’une des intervenantes avant son départ, comme cette dernière l’avait rapporté dans son témoignage.

La jeune femme âgée de 25 ans a aussi soutenu que le personnel ne l’avait pas aidée à trouver un hébergement de remplacement ce soir-là. On lui aurait aussi refusé de l’aide quand elle a quitté vers 22 h. « Je leur ai demandé pour avoir un billet d’autobus parce que des fois, ils en donnaient et ils ont pas voulu », a-t-elle dit. « Je n’avais pas d’argent, juste ma carte de débit, alors j’ai décidé de marcher. »

Il lui a fallu marcher quatre heures sous la pluie avant d’arriver chez l’ami qui avait offert de l’héberger, a-t-elle affirmé. De son propre aveu, l’appartement en question était insalubre et inadéquat pour un enfant.

L’ami en question est devenu son « copain », a-t-elle expliqué, mais il « n’aimait pas les enfants » et tolérait mal les pleurs de sa fille. La situation s’est détériorée et, le soir du 18 avril, Audrey Gagnon a assassiné son enfant à l’arme blanche.

« J’étais extrêmement dépressive, anxieuse et désespérée », a-t-elle dit à propos de son état d’esprit ce jour-là. « Tout allait mal et j’étais vraiment désespérée. Je savais plus quoi faire, j’étais très triste pour ma fille, je voyais qu’elle n’était pas bien, ça n’allait vraiment pas. »

Mensonges

Audrey Gagnon a par ailleurs confirmé qu’elle consommait du cannabis tous les jours à la fin de son passage à la Maison Marie-Rollet, ce que soupçonnait le personnel sans pouvoir le prouver.

Elle a aussi reconnu qu’elle s’était rendue un soir dans un dépanneur, alors que sa fille dormait seule dans la résidence, au-delà de la zone où elle pouvait l’entendre dans le moniteur.

La jeune femme a en outre reconnu avoir menti quand l’intervenante l’avait confrontée à ce sujet : « Je ne voulais pas qu’elle le dise à la DPJ, que je perde ma fille et qu’elle vive ce que j’ai vécu dans ma jeunesse. »

Audrey Gagnon a passé les six premières années de sa vie dans des familles d’accueil ; elle a confié avoir été agressée à cette époque.

D’autres détails suivront.