Les cibles climatiques de Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, va présenter aujourd’hui son « Plan climat », soit les mesures précises que son administration compte adopter pour atteindre ces cibles qu’elle qualifie d’ambitieuses.

Mme Plante avait annoncé en septembre 2019 qu’elle visait une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Lors de cette annonce, elle avait évoqué le fait qu’elle voulait réduire la dépendance à la voiture en solo et électrifier les transports. Elle rappelait alors l’importance de la biodiversité et de la protection des espaces verts.