Hugo Asselin et la recherche sans frontières (disciplinaires)

« La multidisciplinarité, c’est à la fois naturel et important », confie Hugo Asselin, professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). C’est justement pour récompenser le rayonnement de ses travaux de recherche et l’établissement de ponts entre différentes disciplines qu’il se voit remettre le prix Acfas Jacques-Rousseau pour la multidisciplinarité.

Durant son baccalauréat, le professeur formé en biologie ne manquait pas de suivre des cours en sciences sociales et humaines lorsqu’il le pouvait. Mais même si l’interdisciplinarité a toujours fait partie du parcours de Hugo Asselin, c’est son travail avec les communautés autochtones qui en a consolidé l’importance. « Ce sont eux qui me font voir l’interdisciplinarité », raconte-t-il.

À ses débuts, il travaille avec les communautés autochtones sur des projets liés à l’écosystème forestier « Rapidement, en travaillant sur les plantes, on me parlait de plantes médicinales, d’enjeux de gouvernance de la forêt et de dégradation d’habitats des animaux… », poursuit-il. Difficile de se cantonner dans une vision disciplinaire. « Pour les Autochtones, il n’y a pas de frontières disciplinaires. Les choses sont imbriquées les unes dans les autres », explique M. Asselin.

Travailler en collaboration

Durant son postdoctorat, Hugo Asselin collabore pour la première fois avec une communauté autochtone. Après l’accueil à bras ouvert des Anichinabés de Kitcisakik, plusieurs autres communautés feront appel au chercheur. Ses questions de recherche émanent des communautés mêmes et sont très diversifiées : des solidarités intergénérationnelles pour la transmission des savoirs traditionnels à la documentation des usages des plantes médicinales, en passant par l’étude des impacts climatiques, des feux de forêt et de l’exploitation sur la biodiversité.

Ce n’est donc probablement pas par hasard si l’UQAT l’a approché lorsqu’est venu le temps de mettre sur pied l’École d’études autochtones, premier département en ce genre au Québec. « Ils savaient que mon idée était de faire un département interdisciplinaire », souligne M. Asselin. Au centre de la recherche et de l’enseignement, travailler avec les Autochtones : « On prend ça du côté pertinent selon les questions. »

Continuer sur la bonne voie

Faire de la recherche multidisciplinaire vient avec son lot de défis : « Ce n’est pas insurmontable, mais on est, dans le milieu universitaire, habitué à mettre les gens dans une case », croit M. Asselin. Obtenir des subventions reste aussi plus complexe : « Même si tous les fonds parlent d’inter et de multidisciplinarité, ceux-ci restent organisés en comité selon les disciplines », confie-t-il.

L’obtention d’un prix pour la multidisciplinarité survient alors comme un baume : « Ça confirme d’abord que mon choix d’aller vers l’interdisciplinarité est le bon », constate M. Asselin. Le prix Jacques-Rousseau est également pour une rare fois obtenu par un professeur œuvrant en sciences sociales et attaché à une université hors des grands centres, un « point de fierté » pour le chercheur natif de l’Abitibi-Témiscamingue.

D’autant plus que Jacques Rousseau s’avère avoir été un déclencheur de l’intérêt de M. Asselin envers les questions sociales de l’environnement et les questions autochtones. « Je me souviens de ce texte, À travers l’Ungava », se rappelle M. Asselin. Celui-ci raconte deux voyages au nord du Québec, et mélange botanique, géomorphologie et zoologie. « Il faisait tout en même temps ! Je trouvais ça fantastique », ajoute-t-il. C’est donc un beau clin d’œil à cet héritage de Rousseau pour lui de recevoir un prix qui porte son nom.