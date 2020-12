Le bilan sur la COVID-19

Comme le nombre de cas de COVID-19 ne semble pas vouloir décliner, les inquiétudes persistent au Québec. Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse avant l’heure du dîner, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du docteur Arruda.

On apprenait d’une part mardi que le « général » de l’opération de vaccination québécoise, Jérôme Gagnon, s’était retiré « pour des raisons de santé ». De plus, M. Legault n’a pas rejeté l’hypothèse avancée par certains experts d’un plus grand confinement pendant les Fêtes. Ces questions risquent de poindre aujourd’hui.

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, fera aussi une mise à jour de la situation dans la métropole.