La vaccination débute au Royaume-Uni.

C’est le coup de départ pour la vaccination contre la COVID-19. Le Royaume-Uni commence aujourd’hui sa campagne d’immunisation.

La priorité a été donnée aux résidents et au personnel des maisons de retraite. C’est ensuite le personnel soignant qui recevra des doses, puis les plus de 80 ans. Le pays a été le premier à donner son feu vert au vaccin de Pfizer et BioNTech.

Samedi, la Russie a commencé à administrer son vaccin « Spoutnik V ».