Deux journalistes ont gain de cause contre un blogueur

L’ex-journaliste de TVA Michel Morin et la journaliste de Radio-Canada Johanne Faucher ont obtenu gain de cause contre le blogueur Philippe Magnan responsable du site « Poste de veille ».

Dans un jugement rendu le 20 novembre, la Cour supérieure du Québec a rejeté la plainte de M. Magnan, qui les poursuivait en diffamation avec leurs médias respectifs.

Philippe Magnan a déposé sa plainte en avril 2015, reprochant aux quatre défendeurs d’avoir porté atteinte à sa réputation lors de la publication de deux reportages distincts en mai et novembre 2014. Ceux-ci diffusaient un extrait audio dans lequel on entend M. Magnan reconnaître avoir ciblé la militante féministe Dalila Awada tout en sachant très bien qu’elle n’était pas une « islamiste » ou une « intégriste », malgré le fait qu’il la dépeignait comme telle sur son site.

La Cour n’a toutefois relevé aucune faute dans le comportement des défendeurs à l’égard du demandeur. « L’enquête de M. Morin a été faite sur plusieurs jours, de façon rigoureuse. […] Le tribunal n’identifie pas de faute journalistique dans [son] reportage [et] ne trouve pas que l’article publié par TVA était diffamatoire », précise le juge Sylvain Lussier dans son jugement. La conclusion est la même en ce qui concerne le reportage de Johanne Faucher de Radio-Canada.

La Cour rejette donc la réclamation de M. Magnan et la déclare « abusive ». Ce dernier devra payer 1000 $ au Groupe TVA et à Radio-Canada, avec les intérêts et l’indemnité supplémentaire.