Pourquoi le développement urbain du Quartier latin ne décolle pas?

La mort du plan de sauvetage de l’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice s’ajoute à une longue et pénible tradition de projets avortés dans le secteur central de Montréal, longtemps rêvé comme centre-ville francophone. L’échec s’arrime à un projet haussmannien avant la Première Guerre mondiale, un modèle new-yorkais après le krach, un troisième programme moderne dans les années 1950, l’incendie de la cathédrale catholique Saint-Jacques-le-Majeur (il en reste les clochers intégrés aux premiers pavillons de l’UQAM) et le fiasco de l’îlot Voyageur au tournant du siècle.

« Ce site a un karma absolument épouvantable », avait dit au Devoir en 2007 le professeur Jacques Lachapelle de l’École d’architecture de l’Université de Montréal pour résumer son étude sur le sujet intitulée Espoirs et déceptions.

La malédiction de l’Est se poursuit sur le quadrilatère géant englobant la gare d’autobus, chantier non finito. Les maisons de ville prévues rue Saint-Hubert restent en carcasses depuis plus d’une décennie. Jocelyn Lafond, vice-président du groupe Aquilini, propriétaire de l’îlot Voyageur depuis le fiasco immobilier de l’UQAM, dit qu’il n’a pas l’intention de terminer ce projet pour l’instant. « On a présenté notre dossier à la Ville. Les relations sont lentes et difficiles avec la Ville. On retient donc notre cheval. On attend. »

Montréal veut des maisons à plusieurs chambres pour des familles. Aquilini souhaite des appartements de taille plus modeste, comme il en exploite déjà au 371, rue Berri dans son complexe Îlotapparts, au-dessus de la gare. Les petits espaces se louent mensuellement entre 1000 $ (pour un studio) et environ 2200 $ (pour deux chambres) mais beaucoup moins aux étudiants comme cela avait été envisagé au départ, davantage à des travailleurs du centre-ville. Le taux de vacance serait à 12 % actuellement. Il a déjà été d’à peine 3 %.

« Comment voulez-vous amener des familles dans ce coin quand le seul parc dans le secteur, c’est Émilie-Gamelin, quand la seule rue commerçante c’est Sainte-Catherine, quand il n’y a pas d’école, demande M. Lafond. Quand on parle de ça à la Ville, on n’a pas d’écoute. »

Lise Bissonnette, fondatrice de la Grande Bibliothèque du Québec (1998), raconte avoir réfléchi avec des institutions et des organismes voisins à la revitalisation du Quartier latin. « On se rencontrait souvent, dit-elle. Il y avait l’UQAM, le bar Saint-Sulpice, la Grande Bibliothèque. Même la Librairie du Square, à l’extrémité nord. Je n’ai jamais senti que la Ville avait le moindre intérêt pour ça. Alors, on s’est retrouvés avec des McDo et des pointes de pizza, et c’est normal, les étudiants n’ont pas beaucoup d’argent, mais on peut leur proposer autre chose. On avait plein d’idées. »

Elle donne l’exemple concret des batailles menées pour l’aménagement de la ruelle des bouquinistes, « Quand on a construit la Grande Bibliothèque, j’ai dit aux architectes que je ne voulais pas “d’arrière du bâtiment”, mais une autre façade. C’est ça, un Quartier latin, un lieu de passage […]. Il n’y a rien que la Ville n’a pas fait pour garder la ruelle pour “mettre les poubelles”. Finalement, à force, on a réussi un peu, pas complètement. »