La COVID-19 dans le monde

La pandémie suit un rythme différent d’un pays à l’autre à travers le monde. Pendant que certains multiplient les mesures de confinement, d’autres commencent à se déconfiner. Le Danemark doit annoncer aujourd’hui un « semi-confinement ciblé » dans les trois plus grandes villes du pays, soit Copenhague, Aarhus et Odense. Dans le pays voisin, en Suède, les écoles secondaires fermeront.

À l’inverse, l’Autriche assouplit ses mesures sanitaires, en permettant la réouverture de ses écoles et des magasins. Au Pérou, les commerces non essentiels, les cinémas, théâtres, gymnases et casinos pourront aussi rouvrir, une grande première depuis mars. À New York, aux États-Unis, malgré la hausse des cas de COVID-19, les écoles pourront rouvrir dès aujourd’hui.