Québec signale un record de 2031 nouveaux cas de COVID-19

Le Québec a atteint un sommet peu enviable en dépassant le plateau des 2000 nouveaux signalements de COVID-19, même si certains dataient de la veille.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, ce ne sont pas moins de 2031 nouveaux cas qui ont été recensés.

L'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) apporte un bémol à ce bilan en indiquant qu'une « partie des 2031 cas confirmés rapportés [...] provient d'un rattrapage dans la saisie de cas identifiés la veille qui n'avaient pas pu être saisis à temps ».

L'INSPQ signale aussi que le nombre de cas actifs s'élève à 13 846. Depuis le début de la pandémie, les autorités ont rapporté un total de 149 908 cas de COVID-19.

Elles ont déploré 48 décès, dont 11 survenus dans les dernières heures, 27 entre le 28 novembre et le 3 décembre, huit avant le 28 novembre et deux autres à une date inconnue.

Le bilan s'établit à 7231 victimes de la COVID-19.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord interactif

La situation s'est toutefois améliorée dans les hôpitaux. Les autorités rapportent samedi 754 hospitalisations, sept de moins que la veille. On comptait aussi 96 patients aux soins intensifs, un de moins que ce qui était rapporté vendredi.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a écrit que « ce n’est pas le moment de relâcher nos efforts des derniers mois, c’est avec la collaboration de tous que nous arriverons à freiner la propagation du virus. »

Les plus fortes accélérations du nombre quotidien de nouvelles infections se trouvent dans les régions de Montréal, qui en compte 630 samedi, de la Capitale-Nationale, avec une addition de 304 cas, et en Montérégie, qui voit son bilan augmenter de 263 cas. Les autorités sanitaires québécoises rapportent aussi de nettes augmentations au Saguenay – Lac-Saint-Jean (+137) et en Outaouais (+47).

Le 3 décembre, 35 391 prélèvements et 34 942 analyses ont été réalisés.

Avec Le Devoir