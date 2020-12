8 Montréal, 3 décembre 2020 | « Je me retrouve ces dernières semaines à traîner plus que de coutume dans les centres commerciaux pour illustrer l’actualité de la COVID dans les commerces. Les photos y sont bien sûr interdites et les vigiles sont aux aguets… Je prends donc bien le temps de repérer ma photo, avant de faire très rapidement quelques images avec une lentille discrète, et de vite ranger la caméra. » Valérian Mazataud Le Devoir