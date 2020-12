La musique indépendante célébrée

Le Gala alternatif de la musique indépendante du Québec, le GAMIQ, aura lieu ce dimanche soir, en format virtuel, évidemment. Cette soirée où seront remises 32 statuettes — les Lucien, en hommage à Lucien Francœur — en est à sa 15e édition.

C’est l’occasion pour toute une scène vibrante et palpitante de recevoir une tape dans le dos bien méritée, et c’est en même temps l’occasion pour le public curieux de se mettre à la page et de plonger dans le monde de la création musicale sans compromis.