Le tournage du Bye Bye interrompu

Le tournage du Bye Bye 2020 a été interrompu « pour quelques jours » vendredi en raison d’un cas positif de COVID-19 au sein de l’équipe.

L’émission, qui sera diffusée le 31 décembre au soir, n’est toutefois pas compromise, la production étant déjà « très avancée », a fait savoir le porte-parole de Radio-Canada, Marc Pichette, par voie de communiqué.

La dernière visite de la personne infectée dans les locaux de la Société d’État — où une partie du tournage du Bye Bye se déroule — remonte à mardi dernier, le 2 décembre.

« Nous pouvons confirmer qu’elle n’a eu aucun contact étroit et prolongé avec toutes autres personnes et conséquemment, aucune personne n’a été mise en isolement », a fait savoir M. Pichette. Toutes les mesures nécessaires pour protéger le personnel de Radio-Canada et de A Média Productions ont été prises, a-t-il également certifié.

L’employé qui a contracté le virus devra recevoir le feu vert de la Santé publique avant de retourner sur les lieux du tournage. Son identité n’a pas été dévoilée pour des raisons de confidentialité.

D’autres détails suivront.