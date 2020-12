Les règles en magasin entrent en vigueur

Même si les rassemblements des Fêtes ne sont plus au menu et que le « contrat moral » de François Legault ne tient plus, Noël ne disparaît pas pour autant. Et les cadeaux pourront encore se retrouver sous le sapin de nos bulles familiales.

C’est d’ailleurs aujourd’hui qu’entrent en vigueur les nouvelles règles de Québec pour assurer un magasinage en toute sécurité. Les commerçants doivent désormais limiter l’accès à leur magasin à un nombre maximal de clients, soit une personne par 20 mètres carrés. Les forces de l’ordre et les inspecteurs de la CNESST vont intensifier leurs visites dans les centres commerciaux et les magasins de grande surface. Des amendes pourront être données, et des magasins fermés, même.