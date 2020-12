Revers en cour pour un couple d’ex-juifs hassidiques dans leur requête contre Québec

Un couple d’anciens juifs hassidiques vient d’être débouté en Cour supérieure. Le juge Martin Castonguay a rejeté leur requête contre le gouvernement du Québec et plusieurs écoles hassidiques ultraorthodoxe pour ne pas leur avoir donné l’éducation à laquelle ils avaient droit.

Yochonon Lowen et Clara Wasserstein, maintenant dans la quarantaine, estiment avoir été abandonnés par le système d’éducation dans des écoles illégales de leur ancienne communauté.

Le couple a quitté en 2007 la communauté ultraorthodoxe Tash de Boisbriand, au nord de Montréal. Depuis, ils soutiennent être « complètement démunis pour fonctionner dans la société en général », est-il écrit dans le document de cour obtenu par Le Devoir.

Ils ont donc saisi la Cour pour éviter que les générations futures subissent le même sort que celui qu’ils ont vécu plus jeunes, ont-ils soutenu. Selon M. Lowen et Mme Wasserstein, l’enseignement qui leur a été dispensé était essentiellement religieux et seulement en yiddish, alors qu’ils fréquentaient des écoles religieuses privées gérées par la communauté Tash.

D’autres détails suivront.