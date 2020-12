Évacuation de l’ETS en raison d’une menace

En raison d’une « menace » à son endroit diffusée sur un média social, l’École de technologie supérieure (ETS) a ordonné l’évacuation préventive de son campus au centre-ville de Montréal.

« Les pavillons A, B, C, D et E doivent être évacués immédiatement. Nous demandons à tous les membres de la communauté ÉTS d’éviter toute visite du campus jusqu’à nouvel ordre. D’autres informations suivront », a écrit l’établissement sur ses comptes Twitter et Facebook.

Les activités d’enseignement en présence prévues en après-midi et en soirée ont été annulées.

« Une menace envers l’ÉTS a été diffusée sur une plateforme de média social au cours des dernières heures. La situation est prise très au sérieux par l’École, le Bureau de la prévention et de la sécurité (BPS) et par les autorités policières », peut-on également lire sur le site Web de l’institution. « La sécurité et la présence policière sur le campus ont été renforcées par mesure de précaution », ajoute-t-on.

Une personne aurait écrit sur « un site de discussion lié à l’ETS » qu’une connaissance à lui avait des idées noires, indique de son côté une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Caroline Chèvrefils.

Celle-ci souligne qu’aucun déploiement policier massif n’est en cours. « Une enquête est ouverte pour tenter de localiser cette personne qui aurait des idées noires », précise également l’agente Chèvrefils.

Celle-ci insiste sur le fait qu’il n’y a « aucune menace » sur les lieux de l’école, qu’aucun propos menaçant envers la direction de l’établissement ou envers un ou des étudiants n’a été proféré.

Joint par Le Devoir, le directeur des affaires publiques et relations gouvernementales de l’ETS, Jean-Alexandre D’Etcheverry, n’a pas été en mesure de préciser quel genre de menace planait sur l’école, ni sur quel média social cette menace a été prononcée.

D’autres détails suivront.