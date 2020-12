Comment bien magasiner en temps de pandémie ?

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, devrait annoncer mercredi les règles destinées à mieux encadrer le magasinage des Fêtes ainsi que les mesures pour les faire respecter. La pandémie ne ralentissant pas vraiment, les rassemblements dans les grands magasins pourraient devenir problématiques, notamment lors du très couru « Boxing Day » du 26 décembre.

Mardi, le premier ministre François Legault avait lancé un message aux clients des magasins, les implorant de garder leurs distances et de porter leur masque. « On essaie de faire son magasinage le plus rapidement possible », a-t-il dit.