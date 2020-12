Les «anges gardiens» ne seront pas renvoyés

Les anges gardiens visés par le programme de régularisation ne seront pas renvoyés, a indiqué l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). « L’Agence ne renverra pas les personnes qui pourraient être admissibles à la résidence permanente dans le cadre de la politique publique des anges gardiens », a-t-elle tenu à préciser mardi matin.

Lundi, Le Devoir avait appris que l’AFSC avait décidé qu’à compter du 30 novembre, elle reprendrait ses opérations de renvoi pour tous les ressortissants étrangers interdits de territoire au Canada. L’Agence n’avait toutefois pas été en mesure d’indiquer au Devoir si cette décision allait concerner les demandeurs d’asile déboutés qui se qualifient dans l’entente de régularisation des anges gardiens entre Québec et Ottawa qui devrait entrer en vigueur incessamment. Mardi matin, elle a apporté cette précision.

Selon l’Agence, sa décision de recommencer à exécuter des mesures de renvois a été motivée par la réouverture progressive des pays, l’instauration de stratégies des compagnies aériennes pour minimiser les risques de propagation et l’émergence des divers scénarios de vaccins.

L’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration s’était inquiétée du possible renvoi des anges gardiens et plus largement de tous ceux qui ont contribué à l’effort collectif en cette période de pandémie. Selon elle, ce serait une « très mauvaise nouvelle » d’expulser ces personnes qui seraient admissibles à la régularisation. Le président de l’AQAADI, Guillaume Cliche-Rivard, jugeait le moment bien mal choisi pour recommencer les expulsions.

Recours toujours possibles

Les demandeurs d’asile déboutés pourront toutefois se prévaloir, comme d’habitude, des divers mécanismes tels que les appels, les contrôles judiciaires et les demandes de résidence permanente pour motifs humanitaires. L’examen des risques avant renvois, pour s’assurer que les personnes ne sont pas renvoyées dans un endroit du monde où elles courent un risque, sera également possible.

Les ressortissants de certains pays, où la situation locale est considérée comme trop dangereuse, comme Haïti, la Syrie et la République démocratique du Congo, ne peuvent pas être expulsés. À l’heure actuelle, l’ASFC offre en effet un sursis administratif aux renvois ou une suspension temporaire des renvois à 14 pays.