4 Bôsapin commercialise trois sortes de sapins : le baumier, le Cook, et le Fraser. Le baumier reste le plus répandu dans les foyers du Québec, mais certains lui préfèrent la sous-espèce Cook qui possède « des branches un peu plus solides qui permettent aux décorations de tenir plus longtemps », précise David Thibeault, cofondateur de Bôsapin. Valérian Mazataud Le Devoir