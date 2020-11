Le refus de Québec d’adopter le principe de Joyce vient «rouvrir des plaies» chez les Attikameks﻿

Deux mois après le décès de Joyce Echaquan, le refus du gouvernement caquiste d’adopter le principe de Joyce — un appel à l’action visant à garantir à tous les Autochtones l’accès sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé — vient « rouvrir des plaies », déplore Paul-Émile Ottawa, chef du Conseil des Attikameks de Manawan.

Le Parti libéral du Québec a déposé mardi une motion visant l’adoption du principe de Joyce tout en y accolant une reconnaissance du racisme systémique au Québec, ce que nie le gouvernement caquiste.

« Les gens le prennent dur. Surtout le conjoint de Joyce, Carol Dubé, qui ne comprend pas la décision du gouvernement de ne pas vouloir l’adopter », laisse tomber Paul-Émile Ottawa.

Devant la commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale, vendredi matin, Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, a déclaré que le gouvernement est « d’accord avec le principe de Joyce ». « Le mot qui nous divise c’est le racisme systémique. Je comprends que les gens puissent être déçus [par le rejet de la motion par le gouvernement caquiste], mais ils ne peuvent pas dire qu’ils sont surpris. »

Le ministre a par ailleurs réitéré sa détermination à combattre le racisme, tout en précisant que le refus du gouvernement de reconnaître le racisme systémique ne l’a jamais empêché de travailler avec une nation autochtone.

Mais pour le chef de Manawan, il est clair que ce refus fait transparaître un manque « volonté politique » pour changer durablement les choses. « Je ne sais plus s’il faut continuer de parler à ce gouvernement. Ils ne nous écoutent pas », tonne-t-il.

Un p.-d.g. contesté

D’autant plus que ce refus s’ajoute à la décision de maintenir en poste le p.-d.g. du CISSS de Lanaudière, Daniel Castonguay, malgré le fait que celui-ci ait affirmé qu’il n’était pas au courant des enjeux de discrimination et de racisme à l’hôpital de Joliette avant la mort de Joyce Echaquan. Une réalité qui avait pourtant été largement documentée devant la commission Viens.

À la suite des déclarations de Daniel Castonguay il y a un mois, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait déclaré que le lien de confiance était « complètement brisé » entre le CISSS de Lanaudière et la communauté attikamek, ajoutant que Daniel Castonguay n’était probablement plus la meilleure personne pour diriger le CISSS. Celui-ci -- qui gère également de front la pandémie -- est toutefois toujours en poste.

Dans une réponse écrite envoyée au Devoir, l’attachée de presse du ministre Dubé a déclaré qu’elle n’avait pas « de nouvelle information à communiquer sur le dossier ».

« Non seulement le gouvernement nie l’existence du racisme systémique, mais en plus il s’obstine à maintenir des gestionnaires qui refusent de corriger ces situations à l’intérieur de leur institution. C’est grave », a insisté Paul-Émile Ottawa au Devoir.

Jennifer Brazeau, directrice du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL), questionne également la décision du ministre Dubé de maintenir le p.-d.g. en poste. « S’il n’était pas au courant [du racisme à l’hôpital de Joliette], ça veut dire qu’il n’a pas fait sa job. On n’est même pas assez sur son radar [les Autochtones] pour qu’il pose des questions ? C’est inquiétant. »

L’été dernier, Jennifer Brazeau a pourtant elle-même rencontré le p.-d.g. adjoint du CISSS, Éric Salois, pour discuter avec lui des recommandations de la commission Viens. « Je lui ai clairement communiqué mes inquiétudes pour les services aux Autochtones dans la région. Je lui ai rappelé que l’hôpital de Joliette a été cité comme un exemple négatif. Et je lui ai rappelé que puisqu’on est le seul fournisseur de services pour les Autochtones dans la région, on est le partenaire pour travailler avec le CISSS à la mise en place des appels à l’action émis par la commission Viens. »

Aucun suivi n’a toutefois été effectué par le CISSS, déplore-t-elle.