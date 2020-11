Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le point de vue d’Ottawa

La pression est forte sur le gouvernement de Justin Trudeau au sujet de la future campagne de vaccination contre la COVID-19. En soirée, jeudi, le premier ministre devrait discuter du sujet avec son homologue québécois, François Legault, qui est impatient d’avoir des détails sur le sujet.

M. Trudeau prendra la parole un peu avant l’heure du dîner, toujours de son domicile. La situation reste inquiétante dans plusieurs provinces, comme l’Alberta et l’Ontario. On apprenait d’ailleurs jeudi que les hospitalisations liées à la COVID-19 dans cette dernière province ont augmenté de plus de 63 % au cours des quatre dernières semaines.

Le Canada pourrait être capable de vacciner trois millions de Canadiens d’ici la fin de mars, si tout se passe comme prévu dans le développement des produits de Pfizer et de Moderna.