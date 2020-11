L’Ontario cessera le changement d’heure… si le Québec et New York font de même

L’Ontario a décidé d’arrêter de changer l’heure deux fois par an — à condition que le Québec et l’État de New York emboîtent le pas.

Un projet de loi présenté par le politicien conservateur Jeremy Roberts a été adopté mercredi à l’Assemblée législative. Le procureur général aura le pouvoir discrétionnaire de promulguer la loi si les deux autres gouvernements font une démarche similaire.

M. Roberts se dit ravi et demandera au Québec et à New York de mettre fin à cette « pratique dépassée ».

Au cours du débat sur son projet de loi, M. Roberts a cité des études indiquant des effets négatifs sur la santé et une perte de productivité liés au changement d’heure.

Certaines régions canadiennes ont déjà pris des mesures pour mettre fin au changement d’heure, notamment le Yukon et des parties de la Saskatchewan et du Nunavut.