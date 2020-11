La Cour d’appel a tranché : elle recommande que la peine imposée à l’auteur de l’attentat à la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, soit ramenée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

« Il est utile de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une peine de 25 ans d’emprisonnement, mais bien d’un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de demander la libération conditionnelle avant 25 ans », soulignent les juges François Doyon, Guy Gagnon et Dominique Bélanger dans leur décision.

Dans ce dossier, la Couronne avait demandé au départ une peine beaucoup plus sévère en vertu de l’article du Code criminel (745.51) qui permet d’imposer des blocs de 25 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Les victimes avaient d’ailleurs demandé une peine de 150 ans sans possibilité de sortie pour chacune des vies fauchées par le tueur.

Coupant la poire en deux, le juge de première instance François Huot avait ordonné la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Or la Cour d’appel estime que le juge a « erré » et qu’il devait « invalider la disposition au lieu de la modifier ». Les jugent écrivent que l’article 745.51 adopté par le gouvernement de Stephen Harper est inconstitutionnel et qu’il faut revenir au système de peines antérieur à cette décision.

La période de 150 ans qui aurait été imposée selon l’article « s’avère totalement disproportionnée », tranchent-ils, puisqu’elle lui donne accès à la libération conditionnelle « à une époque où il sera évidemment décédé ».

Les jugent estiment qu’une telle peine serait « cruelle et inusitée », portant ainsi atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

D’autres détails suivront.