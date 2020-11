Abus sexuels: la culture du secret de l’archidiocèse de Montréal mise en lumière

Archives secrètes, cachettes pour éviter que des documents incendiaires soient saisis par la justice, déchiquetage à grande échelle : l’archidiocèse de Montréal a tout fait pendant des années pour cacher le scandale des prêtres pédophiles.

Dans un rapport d’enquête dévastateur, l’ex-juge Pepita G. Capriolo — mandatée par l’archidiocèse de Montréal pour faire la lumière sur « qui savait quoi et quand » dans le cas de l’abbé Brian Boucher, condamné en 2019 à huit ans de prison pour abus sexuels sur deux mineurs — dresse un portrait saisissant de la culture du secret et de l’impunité qui régnait au sein de l’Église catholique québécoise.

Des listes de prêtres pédophiles ont notamment été compilées au fil des ans à l’archidiocèse, sans que la justice n’ait été mise au courant. « [Il s’agit] de listes de prêtres sous différentes catégories : « homosexuel », « pédophile », « a une famille, des enfants » et classifiées sous « doute » ou « certains »», écrit l’ex-juge Capriolo. Une série de noms datait de 1990 et une autre de 2004. Le nom de Brian Boucher figurait dans la catégorie « pédophile », accompagné d’une mention « doute » plutôt que « certain », relève l’ex-juge Capriolo.

Selon le témoignage d’un membre du diocèse de Montréal, il aurait été décidé après la saisie par un huissier d’un dossier personnel d’un prêtre à Saint-Jérôme (qui a servi ultérieurement à condamner le prêtre) de garder cette liste dans un endroit secret, évitant ainsi à l’archevêque ou aux évêques diocésains d’être accusés d’outrage au tribunal si jamais la justice les questionnait sur l’endroit où se trouvaient ces dossiers. Le cardinal Turcotte aurait assisté à la réunion au cours de laquelle cette mesure aurait été décidée.

L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a toutefois assuré à l’ex-juge Capriolo qu’il n’était pas au courant de l’existence de cette liste.

Des rumeurs au sujet de l’intérêt malsain [de l’abbé Brian Boucher] envers de jeunes garçons circulaient depuis les années 1980 et avaient été communiquées aux autorités du Grand Séminaire de Montréal [alors dirigé par Marc Ouellet, plus tard devenu cardinal] et de l’archidiocèse.

Cambriolages

Là ne s’arrête pas le récit rocambolesque des tribulations internes à l’archidiocèse de Montréal. À l’automne 2018, au moment du procès de l’abbé Boucher, une personne s’est introduit illégalement dans l’appartement personnel de Mgr Lépine pour dérober un document confidentiel dans la mallette de l’archevêque — un document « non lié à des abus sexuels », précise l’ex-juge Capriolo. « Les caméras de sécurité n’ont montré l’entrée d’aucune personne inconnue. La seule conclusion à en tirer est que ce vol a été commis par quelqu’un de l’intérieur », avance le rapport.

Quelques semaines plus tard, un deuxième cambriolage est survenu, cette fois une entrée par effraction pendant la nuit dans les bureaux de l’archidiocèse sur la rue Sherbrooke. La porte du bureau des archives secrètes a alors été ouverte, relate le rapport, tout comme celle du bureau de l’archevêque.

Selon le témoignage de Mgr Lépine, la personne qui a pénétré dans son bureau « savait où était la clé passe-partout » et « a forcé le petit meuble dans lequel historiquement le cardinal Turcotte mettait ses dossiers ».

Des drapeaux rouges

Pour le cas de l’abbé Boucher, il apparaît clair aux yeux de l’ex-juge Capriolo qu’« il aurait été possible de mettre fin à ses abus plus tôt ».

De nombreux drapeaux rouges ont été levés tout au long de son parcours au sein de l’Église catholique, qui s’est étendu des années 1980 à 2019. Pendant des années, des plaintes ont été reçues relativement à « son impolitesse, son autoritarisme, sa trop grande intensité, son intransigeance, son homophobie, sa misogynie, son racisme, ses agressions verbales, voire même physiques ».

« Des rumeurs au sujet de son intérêt malsain envers de jeunes garçons circulaient depuis les années 1980 et avaient été communiquées aux autorités du Grand Séminaire de Montréal [alors dirigé par Marc Ouellet, plus tard devenu cardinal] et de l’archidiocèse », note l’ex-juge Capriolo.

À la fin des années 1990, plusieurs membres du clergé avaient été témoins d’une relation « intime et inquiétante » que Boucher entretenait avec un jeune garçon. Deux plaintes formulées par des jeunes hommes de 18 et 19 ans ont également été reçues par le diocèse, dont une a complètement disparu des archives. Mais ce n’est qu’en décembre 2015 qu’une enquête sérieuse a été entreprise par l’archidiocèse.

« L’absence d’imputabilité des personnes impliquées dans l’éducation, la formation et la carrière de Boucher figure au premier rang des causes [de cette débâcle]. Ces personnes se sont lancé la balle, sans jamais se charger des plaintes reçues », s’indigne l’ex-juge Capriolo, qui note aussi le désir au fil des ans de préserver la réputation de l’abbé Boucher.

La seule réponse aux comportements problématiques relevés à profusion chez l’abbé Boucher a été de l’envoyer suivre des thérapies, dont une à Southdown en Ontario (où de nombreux prêtres pédophiles ont été envoyés au fil des ans) qui l’a exonéré des soupçons de pédophilie qui planaient sur lui. « L’approche thérapeutique remplaçait donc toute action disciplinaire », conclut l’ex-juge Capriolo.

Celle-ci formule dans son rapport 31 recommandations pour éviter qu’une telle situation se reproduise. Le rapport de l’ex-juge Capriolo a été envoyé au Vatican.