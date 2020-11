Un œil sur Montréal

La directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, présentera la situation de la COVID-19 dans la métropole. Elle sera accompagnée de la mairesse Valérie Plante.

Il y a deux semaines, Mme Drouin avait estimé qu’il serait préférable d’augmenter le traçage et l’encadrement entourant « les événements d’hypertransmission » plutôt que d’imposer un confinement plus important à Montréal.

La métropole reste relativement bonne élève en ce moment, le nombre de cas quotidiens oscillant autour de 280. Le gouvernement du Québec s’inquiète davantage du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Joliette et du nord de Lanaudière, entre autres régions problématiques.