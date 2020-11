COVID-19: l’état d’urgence est déclaré en Alberta

L’Alberta a déclaré l’état d’urgence mardi afin de préserver les services hospitaliers de la province, menacés par une flambée du nombre de nouveaux cas d’infection à la COVID-19 inégalée au Canada.

La province de l’Ouest est passée en « pole position », dénombrant le plus grand nombre de cas actifs au pays, avec un total de 13 166. En l’espace de deux jours, quelque 1500 nouveaux cas ont été enregistrés, un record qui alarme les autorités sanitaires de la province.

Le gouvernement de Jason Kenney a ainsi annoncé une série de mesures valables pour au moins trois semaines afin d'endiguer la propagation de la maladie. Les rassemblements intérieurs ne sont plus autorisés, et ce, quelque soit le lieu, y compris au travail. Le télétravail doit désormais être favorisé. Les salles de réception, les centres de congrès et les salles de spectacles seront fermés.

La premier ministre albertain a ajouté en point de presse que les élèves du secondaire (7e à 12e année) allaient suivre leurs cours à distance à la maison dès la semaine prochaine et que le congé des Fêtes serait prolongé du 18 décembre au 11 janvier.

Le non respect des restrictions obligatoires entraînera des amendes allant de 1000 à 100 000 dollars.

Plus de détails suivront.

Avec La Presse canadienne