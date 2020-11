Des inquiétudes au Canada

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, renouera une fois de plus avec les points de presse sur la COVID-19 donnés devant sa résidence. Il s’adressera à la population et répondra aux questions des journalistes à 11 h 30.

La situation au pays est inquiétante dans certaines provinces, comme l’Ontario, où on signalait lundi 1589 nouveaux cas. L’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont aussi annoncé s’être retirées temporairement de la « bulle atlantique », alors que l’Alberta vient de franchir les 13 000 cas actifs de la maladie. La situation y a atteint « un point précaire », selon la médecin hygiéniste en chef, et de nouvelles mesures sanitaires pourraient être annoncées aujourd’hui.