Confinement à Toronto

Face à la hausse des cas de COVID-19 en Ontario, qui «se propage comme un incendie de forêt», Toronto et sa banlieue Peel sont placées en confinement pour au moins 28 jours à partir d'aujourd'hui.

Tout rassemblement privé intérieur est interdit, les commerces non essentiels sont fermés et les restaurants ne pourront pratiquer que la vente à emporter ou les livraisons à domicile. Les écoles et les garderies demeurent toutefois ouvertes.