Quoi retenir de la fin de semaine?

Tous contre la COVID-19

Réunies virtuellement toute la fin de semaine, les puissances du G20 ont promis dimanche de «ne reculer devant aucun effort» pour «assurer l’accès abordable et équitable de tous [aux vaccins, aux tests et aux traitements contre la COVID-19]». À la fin du sommet, les chefs d’État ont garanti qu’ils «[combleraient] les besoins de financement encore existants» pour s’assurer que les vaccins en cours d’élaboration ne soient pas réservés aux pays prospères.

Au même moment, les États-Unis annonçaient que les premiers Américains pourraient être vaccinés contre la COVID-19 avant la mi-décembre si tout se passe comme prévu. Pour rappel, le duo Pfizer/BioNTech a demandé vendredi à l’Agence américaine des médicaments (FDA) d’autoriser son vaccin.

Du côté du Québec, à coups de restrictions et de mesures strictes, la courbe de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 semble finalement s’aplanir. Dimanche, les autorités en ont signalé 1154, et samedi, 1189. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est montré prudent, en signalant que, si le nombre de cas recensés a diminué, le nombre de personnes hospitalisées a quant à lui augmenté dans les deux dernières semaines. On compte désormais 103 patients aux soins intensifs, un total qui a augmenté de 7 personnes ce week-end.