Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Et les « anges gardiens » ?

La Coalition pour la régularisation des statuts, qui regroupe une quinzaine d’organisations impliquées dans ce domaine, a reçu un coup dur cette semaine, lorsque la ministre de l’Immigration, Nadine Girault, a refusé d’envisager la possibilité d’élargir l’entente sur la régularisation des « anges gardiens ».

Pour manifester son mécontentement, la Coalition organise samedi un rassemblement devant les bureaux du premier ministre à Montréal. Des personnalités influentes, telles que Louise Arbour, ex-juge à la Cour suprême ayant aussi occupé les fonctions de haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, et Rachida Azdouz, psychologue et spécialiste des relations interculturelles, prendront la parole en appui à la cause.