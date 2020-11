Des vacances au soleil malgré la pandémie?

Des voyagistes s’attendent à ce que leur téléphone recommence à sonner avec (un peu) plus de frénésie dans les prochaines semaines. Au moment où le blues automnal et covidien se fait de plus en plus sentir, des Québécois pourraient être tentés de mettre le cap sur le Sud pour profiter de l’étirement de la pause scolaire [bien qu’il y aura de l’enseignement à distance], pendant que d’autres semblent plutôt être attirés par la possibilité de se réunir à l’étranger au-delà de la limite de 10 personnes.

Déjà, depuis quelques jours, les clients sont plus nombreux à poser des questions sur les conditions de voyage dans le Sud, rapporte Geneviève Bergeron de Voyages Aqua Terra — Voyage Kamé à Laval. « Les gens commencent à demander plus d’informations et de témoignages de la part de ceux qui sont allés dans le Sud dernièrement. Ils veulent savoir comment ça se passe à destination, est-ce sécuritaire, est-ce que les attractions locales sont fonctionnelles... »

Au Club Med, une hausse des réservations de dernière minute pour la fin décembre et le début janvier a été observée dans la dernière semaine. « La perspective de voir arriver l’hiver donne envie aux vacanciers de profiter d’une pause au soleil », soutient Julien Laurent, responsable du marketing et des communications au Canada pour le Club Med.

À la lumière de l’annonce de jeudi soir, la quarantaine obligatoire au retour sera facilitée pour les adolescents, puisque la première semaine d’enseignement au secondaire, en janvier, se fera de manière virtuelle. « Les enfants ne seront pas pénalisés puisqu’ils n’auront pas à manquer l’école », fait valoir Marie-Pier Guillemette, propriétaire de Voyages Vasco La Chaudière, à Gatineau.

Puisqu’ils ne pourront voir leur famille comme d’habitude, certains sont tentés de passer leurs vacances dans le Sud. Pour d’autres, c’est l’envie de contourner les règles qui les font zieuter les billets d’avion pour les destinations soleil.

« Il y en a qui ont le réflexe de se dire “on va tous partir dans le Sud ensemble pour se voir”, raconte Gina Leblanc-Baudin, conseillère voyage pour Voyages Nicole St-Hilaire, à Québec. Plusieurs nous appellent sans nous le dire directement, mais on le sent. »

« Certains bookent seuls et espèrent convaincre le reste de la famille de les suivre », ajoute Geneviève Bergeron. Un son de cloche que partage Marie-Pier Guillemette. « Le gouvernement restreint ici [la taille des rassemblements], mais les gens vont partir en voyage pour se voir. »

Pas sans risques

Gary Lawrence avait en tête de partir pour le temps des Fêtes avec sa conjointe et leurs adolescents, mais a depuis remisé le projet. « D’un point de vue éthique, c’est quand même par les avions et les voyages que la pandémie s’est propagée dans le monde, donc est-ce que je vais risquer de répandre la maladie là-bas ou la développer là-bas et ne plus pouvoir revenir ? » se questionne-t-il.

Dany Tanguay — qui songe à partir avec sa femme, sa fille, son gendre et sa petite-fille — hésite lui aussi. « Si je fais de la température et que je ne peux rembarquer dans l’avion, je vais recevoir quel type de soins là-bas ? »

Marika Simard, dans la trentaine, est beaucoup plus sereine quant à sa décision. Du 4 décembre au 3 janvier, elle sera au chaud dans une maison qu’elle a louée avec une amie à Puerto Vallarta. « J’ai un travail qui me permet de travailler d’où je veux. Et c’est un bon moment pour partir, puisque je peux coller mes vacances avec le congé des Fêtes. »

Catherine Papineau était, elle aussi, bien décidée à se rendre pour le temps des Fêtes dans une maison que sa famille possède en Guadeloupe. Mais son vol de départ a été annulé, une réalité avec laquelle bien des voyageurs doivent composer ces temps-ci. « On essaye de trouver une solution. Mais il faudra faire une ou deux escales et débourser plus. Ou on va peut-être changer de destination, on ne le sait plus. »

Surveillance plus efficace ?

Dès samedi, les voyageurs qui arrivent au Canada par avion devront au préalable avoir transmis leur plan de quarantaine électroniquement, par l’application ArriveCan ou par le site Web du même nom. Cela devient même une condition pour monter à bord. Jusqu’ici, il était possible de remplir lors du vol ou à l’arrivée un formulaire papier destiné aux autorités de santé publique.

Comme c’est le cas depuis mars, les voyageurs peuvent s’attendre à être questionnés par les douaniers à ce sujet. Les agents des services frontaliers ont comme consigne de signaler à l’agence fédérale de santé publique tout voyageur qui avoue ne pas avoir l’intention de respecter la quarantaine obligatoire de 14 jours au retour au pays, ou s’ils ont des doutes sur le sérieux du plan de quarantaine.

Sur papier, la Loi sur la quarantaine est très stricte. Elle interdit notamment toute visite, même à l’extérieur, et toute sortie du lieu de quarantaine, même les aires communes des édifices d’appartements. Or, jusqu’ici, les autorités fédérales ont adopté l’approche de la tolérance, préférant les avertissements aux amendes. Au 1er novembre, la GRC n’avait imposé que 59 amendes, d’une moyenne de 945 $, et seules deux personnes ont été accusées parce qu’elles ne s’étaient pas mises en quarantaine.