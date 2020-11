La plaidoirie de la Couronne au procès Rozon

Le procès de Gilbert Rozon se poursuit cet après-midi. Presque deux semaines après la plaidoirie des avocats de l’ex-magnat de l’humour, c’est au tour du procureur de la Couronne, Me Bruno Ménard, de présenter la sienne.

Gilbert Rozon fait face à deux accusations : d’attentat à la pudeur et de viol. Les faits se seraient produits à Saint-Sauveur en 1980. Dans leur plaidoirie, les deux avocats de la défense avaient insisté sur le fait que la plaignante n’était pas un « petit agneau », qu’elle avait des « trous de mémoire » et que son témoignage manquait de détails et était contradictoire en plus de compter plusieurs invraisemblances.

Des militantes ont par ailleurs annoncé qu’elles animeront une « classe de rue sur le consentement » devant le palais de justice de Montréal, en amont de la plaidoirie.