Appui à un regroupement de festivals

Le jeune Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) sera au centre d’une annonce de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, aujourd’hui.

Le REFRAIN est né en juillet et représente une soixantaine d’événements de petite et de moyenne taille. Le but du regroupement, surtout musical, mais pas que, est notamment de pouvoir échanger idées et conseils en plus de se placer « en tant qu’acteurs incontournables du développement économique, touristique et culturel québécois ».