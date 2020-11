Mise en œuvre de la Charte du numérique

Plus d’un an après avoir présenté la Charte canadienne du numérique et ses dix grands principes, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains, en dira un peu plus sur sa mise en œuvre aujourd’hui lors d’un point de presse.

Au centre de la Charte se retrouvent notamment la protection des renseignements personnels, la notion de vie privée, la liberté d’expression et la protection contre les menaces en ligne. Le document stipule qu’« il y aura des sanctions claires et sévères pour toute violation des lois et règlements à l’appui de ces principes ».